اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بالعفو عن لـ1686 محكوما عليهم

الأربعاء، 21 أبريل 2021 03:24 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بالعفو عن لـ1686 محكوما عليهم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 155 لسنة 2021، حيث نصت مادته الأولى على أن: "يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 1686 محكوما عليهم والواردة اسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة أولهم / أحمد حسنى فتحى عبد الوهاب، وآخرهم/ أيمن عبد النبى عبده على عامر، وذلك ما لم يكن أى منهم محكوما عليه في قضايا أخرى".
 

السيسي

الجريدة الرسمية

قرار جمهوري

عفو رئاسي

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