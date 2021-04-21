الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بالعفو عن لـ1686 محكوما عليهم

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 155 لسنة 2021، حيث نصت مادته الأولى على أن: "يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 1686 محكوما عليهم والواردة اسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة أولهم / أحمد حسنى فتحى عبد الوهاب، وآخرهم/ أيمن عبد النبى عبده على عامر، وذلك ما لم يكن أى منهم محكوما عليه في قضايا أخرى".
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بالعفو عن لـ1686 محكوما عليهمالأربعاء، 21 أبريل 2021 03:24 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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