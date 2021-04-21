اليوم السابع
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البرلمان الألمانى يوافق على مقترح لفرض قيود موحدة لمكافحة "كورونا"

الأربعاء، 21 أبريل 2021 05:28 م
البرلمان الألمانى يوافق على مقترح لفرض قيود موحدة لمكافحة "كورونا" البرلمان الألمانى
برلين أ ش أ

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وافق البرلمان الألمانى على مقترح من حكومة المستشارة، أنجيلا ميركل، لفرض قيود تلقائية وموحدة فى المناطق التى ينتشر بها (كوفيد-19) بسرعة كبيرة.

 

ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل البوندستاج إلى إقرار مشروع قانون "مكابح الطوارئ" الذى يتضمن فرض إجراءات موحدة على مستوى ألمانيا لمواجهة الموجة الثالثة من جائحة كورونا، مشيرة إلى أن ذلك سيخفف العبء على النظام الصحي.

 

دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن خطط فرض قيود على التجول فى إطار مسودة "مكابح الطوارئ" التى تهدف إلى توحيد إجراءات مكافحة كورونا على مستوى ألمانيا.

 


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أخبار ألمانيا

مكافحة كورونا

كورونا في ألمانيا

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