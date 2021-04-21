"الإدارية العليا" تقضى بإلغاء قرار رسوب الطلاب المتهمين بالغش الجماعى فى كفر الشيخ

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة عليا فحص طعون، اليوم الأربعاء، بإلغاء القرار الصادر في قضية الغش الجماعي بكفر الشيخ ضد عشرات الطلاب الذين تم اتهامهم بالغش الجماعي والتعدي على الملاحظين ومراقبي اللجان بامتحانات الثانوية العامة وإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار وأخصها إعتبار الطلاب ناجحين وإلزام مكتب التنسيق بقبول أوراقهم بكليات والمعاهد العليا وفق تنسيق العام الدراسي الذي حجبت فيه نتيجتهم.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.
وأقام الطعون عدد من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب على المراقبين والملاحظين وتهديدهم، وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل عملية الغش الجماعي لأبنائهم.
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