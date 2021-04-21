"الإدارية العليا" تقضى بإلغاء قرار رسوب الطلاب المتهمين بالغش الجماعى فى كفر الشيخ

كتب أحمد عبد الهادى

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة عليا فحص طعون، اليوم الأربعاء، بإلغاء القرار الصادر في قضية الغش الجماعي بكفر الشيخ ضد عشرات الطلاب الذين تم اتهامهم بالغش الجماعي والتعدي على الملاحظين ومراقبي اللجان بامتحانات الثانوية العامة وإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار وأخصها إعتبار الطلاب ناجحين وإلزام مكتب التنسيق بقبول أوراقهم بكليات والمعاهد العليا وفق تنسيق العام الدراسي الذي حجبت فيه نتيجتهم.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.

وأقام الطعون عدد من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب على المراقبين والملاحظين وتهديدهم، وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل عملية الغش الجماعي لأبنائهم.