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الإسكان: إتاحة قطع أراضٍ استثمارية بنظام التخصيص الفورى بـ"أكتوبر الجديدة"

الأربعاء، 21 أبريل 2021 10:26 ص
الإسكان: إتاحة قطع أراضٍ استثمارية بنظام التخصيص الفورى بـ"أكتوبر الجديدة" خريطة قطع الأراضى الجديدة
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إتاحة قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة ومساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك  بنظام  التخصيص الفوري،  لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمساحة (٢٥٤،٤٤٣ م٢) ما يعادل ٦٠ فداناً، بنشاط مخازن، وكذا تم إتاحة قطعة أرض على الطريق الدائري الاوسطي بمساحة (٥٦٤٤ م٢)  بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات.

وقال المهندس محمد عبدالمقصود: يتم إتاحة أماكن  قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصورة دورية، لتمكين المواطنين من الاطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني، والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . 

 

 


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