اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 07:30 ص
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الأمم المتحدة تطلق نداء بجمع بقيمة 29 مليون دولار لمساعدة المتضررين من "بركان لا سوفريير"

الأربعاء، 21 أبريل 2021 07:00 ص
الأمم المتحدة تطلق نداء بجمع بقيمة 29 مليون دولار لمساعدة المتضررين من "بركان لا سوفريير" بركان - أرشيفية
وكالات

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أطلقت الأمم المتحدة نداء بقيمة 29.2 مليون دولار لمساعدة سكان سانت فنسنت وجزر ‏جرينادين والدول الأخرى المتضررة بسبب استمرار ثوران "بركان لا سوفريير" المتوقع ‏مواصلة ثوارنه لأسابيع مقبلة.‏

وأشار المنسق المقيم للأمم المتحدة فى بربادوس وشرق البحر الكاريبي ديدييه تريبوك، فى ‏مؤتمر صحفي افتراضى، بحسب " واس" إلى أن تأثير الرماد الذي وصل في بعض المناطق بين 10 إلى 15 ‏إنشا مروّع، موضحاً أن التمويل سيقدم مساعدات إنسانية منقذة للحياة على الفور، بما فيها ‏المساعدات النقدية والمياه النظيفة ودعم التعافى المستدام، بما في ذلك إصلاح المنازل ودعم سبل ‏العيش.‏


وأبان أن الاحتياجات الإنسانية مهمة لمساعدة 15 ألف شخص نزحوا، "حوالي 15% من السكان"، ‏مشدداً على أن هذا النداء يهدف لحشد التضامن من المجتمع الدولي، لاستجابة ستغطي بعض ‏الاحتياجات وبعض الفجوات للأشهر الستة المقبلة، وستحمي هذه الأموال الأكثر ضعفا الذين ‏نزحوا والأشخاص الذين تأثروا بسبب هذه الأزمة.‏


بركان

الأمم المتحدة

بركان لا سوفريير

أثار بركان لا سوفريير

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