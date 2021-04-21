افتتاح مجمع أزهرى ووضع حجر أساس لمدرسة صناعية بوسط سيناء الأسبوع المقبل

شمال سيناء ـ محمد حسين

يستعد مركز نخل بوسط سيناء الأسبوع القادم لافتتاح مجمع أزهري جديد، ووضع حجر أساس لمدرسة صناعية، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وذكرى تحرير سيناء .

وقال سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إن المجمع الأزهرى المقرر افتتاحه فى مدينة نخل بمنطقة وسط سيناء بلغت تكاليف إنشائه 14 مليونا و235 ألفا و785 جنيها.

أضاف إنه يتيح توفير خدمة التعليم الأزهري المتكامل لأبناء وسط سيناء ويأتى فى اطار جهود وخدمات متعددة يقدمها الأزهر الشريف لأبناء وسط سيناء.

وقال رئيس مركز ومدينة نخل، إنه ضمن مشروعات هذا العام فى إطار الاحتفال بعيد المحافظة القومى سيتم وضع حجر اساس المدرسة الصناعية كنواة للتعليم الفنى المتكامل على أرض سيناء فى منطقة نخل، والتوسع فى أعمال بناء المدارس ونشر خدمات التعليم بكل أنواعه.

وأعلن ديوان عام محافظة شمال سيناء أن خريطة برنامج احتفالات المحافظة بالعيد القومى يتضمن وضع حجر أساس مشروعات جديدة وافتتاح أخرى قائمة وحفل فنى بقصر ثقافة العريش.

وأوضح البيان أن الاحتفالات تنطلق الجمعة 23 أبريل بافتتاح مسجد الشهيد محمد سمير شراب، وافتتاح مشروعات جديدة بجامعة العريش، والسبت 24 أبريل افتتاح مشروع إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية، وافتتاح 19 عمارة بحى المساعيد بعد إعادة الإنشاء، وافتتاح سوق الجملة بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش.

ومقرر أن يشهد يوم الأحد 25 ابريل مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى، وافتتاح المركز التكنولوجى بمحافظة شمال سيناء ، وافتتاح مركز شبكات معلومات المرافق بحى الضاحية، وافتتاح ملعب نادى ابو صقل بالعريش ، وافتتاح مطحن الكرامة ، ومحطة الغاز بالمنطقة الصناعية.

وتتواصل احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومى الاثنين 26 ابريل بإفتتاح محطة تحلية ابار القسيمة بوسط سيناء بطاقة 500 م مكعب فى اليوم ، ومشروع إنشاء جراجات ومخازن بمجلس مدينة الحسنة ، وانشاء مجمع معاهد نخل بوسط سيناء ووضع حجر أساس مدرسة نخل الصناعية ، ويختتم بحفل فنى ليلى بقصر ثقافة العريش.

وسبق واعلنت محافظة شمال سيناء اليوم انه أرسل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تهنئة للواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بمناسبة عيد تحرير سيناء، والعيد القومى للمحافظة الموافق 25 ابريل الجارى .

جاء فى نص البرقية:

" يسرنى ان أبعث إليكم وإلى ابناء محافظة شمال سيناء أخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد القومى للمحافظة ، واننى إذ انتهز هذه المناسبة ، أرجو لكم ولأبناء المحافظة، دوام التوفيق والسداد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية ".



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