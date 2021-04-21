اعرف توقعات الطقس فى إسكندرية.. إنكسار الموجة الحارة وتقلبات تستمر حتى الاثنين

الاسكندرية جاكلين منير

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا حول حالة الطقس بالإسكندرية، حيث إنكسار الموجة الحارة التى ضربت الإسكندرية الإسبوع الماضى وشهدت المحافظة اليوم إنخفاض كبير فى درجات الحرارة بلغ 12 درجة يصاحبها نشاط فى حركة الرياح مع سطوع الشمس ، و تستمر حالة التقلبات الجوية حتى يوم الاثنين القادم، حيث سجلت الاسكندرية 27 درجة حرارة فى العظمى و تستمر فى الانخفاض حتى 22 درجة خلال الفترة القادمة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الخميس عاشر أيام شهر رمضان المعظم، حيث يشهد انخفاض أخر فى درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس، فرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 15 والوجه البحرى العظمى 29 درجة والصغرى 15، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 22 درجة والصغرى 16، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 23 درجة والصغرى 16، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 34 درجة والصغرى 23 ، وشمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 21 ، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 29.

البحر فى الاسكندرية



إنكسار الموجة الحارة



حالة الطقس بالإسكندرية



سطوع الشمس