اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:18 م
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استلام 2777 طن و 670 كيلو أقماح بـ 20 موقعا بكفر الشيخ.. صور

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:07 م
استلام 2777 طن و 670 كيلو أقماح بـ 20 موقعا بكفر الشيخ.. صور تسليم القمح بصوامع كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ، والمتحدث الرسمى للمديرية ، بأن موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2021 ، قد بدأ فى محافظة كفر الشيخ أمس الثلاثاء، مؤكداً أن استلام الأقماح المحلية يتم من خلال 20 موقعاً تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع ، والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ ، وما تم استلامه من أقماح بلغ 2777 طن و 670 كيلو.

وأضاف الهابط ، أن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، يتابع على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية ، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب ، وكيل وزارة التموين ، تتابع تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها ، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، وفقا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية .

استقبال القمح بشون كفر الشيخ
استقبال القمح بشون كفر الشيخ

 

جانب من استلام الاقماح
جانب من استلام الاقماح

 

لجنة استلام الاقماح
لجنة استلام الاقماح

 


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