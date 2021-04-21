استلام 2777 طن و 670 كيلو أقماح بـ 20 موقعا بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ ، والمتحدث الرسمى للمديرية ، بأن موسم توريد الأقماح المحلية لعام 2021 ، قد بدأ فى محافظة كفر الشيخ أمس الثلاثاء، مؤكداً أن استلام الأقماح المحلية يتم من خلال 20 موقعاً تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع ، والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ ، وما تم استلامه من أقماح بلغ 2777 طن و 670 كيلو.

وأضاف الهابط ، أن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، يتابع على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية ، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب ، وكيل وزارة التموين ، تتابع تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها ، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، وفقا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية .



استقبال القمح بشون كفر الشيخ



جانب من استلام الاقماح