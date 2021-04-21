استقرار أسعار البلطى فى مصر اليوم الأربعاء بعد ارتفاع محدود

كتب أحمد حمادة

ننشر أحدث الأسعار المسجلة لكافة أصناف الأسماك في سوق الجملة اليوم الأربعاء 21-4-2021، حيث تسجل كافة الأصناف استقرار ملحوظ بعد تحرك أسعار البلطى المزارع أمس وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة.

أسعار البلطي المزارع "1" تتراوح بين 22_26 جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطي المزارع "2" بين 19-21 جنيها للكيلو ، والفيلية البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، و تراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو.

واستقرت أسعار البورى "1"، بين 40 - 48 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، و المكرونة بجميع أصنافها من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها ، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو، 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو.