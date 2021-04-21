اليوم السابع
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الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:28 ص
خالد صلاح
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إفريقيا تسجل 4 ملايين و438 ألف إصابة و118 ألف وفاة جراء كورونا

الأربعاء، 21 أبريل 2021 01:00 ص
إفريقيا تسجل 4 ملايين و438 ألف إصابة و118 ألف وفاة جراء كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أديس أبابا /أ ش أ/

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أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الافريقي، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و438 ألف إصابة، و118 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما تعافى 3 ملايين و975 ألف شخص.

وأوصت "المراكز الإفريقية" - فى بيان - الدول الاعضاء بالاستمرار فى تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسى الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجينى لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.

 


افريقيا

كورونا في افريقيا

4 ملايين و438 ألف إصابة

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فيروس كورونا

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