إحالة مدير مركز شباب سللنت بالمنصورة وجميع العاملين للتحقيق

الدقهلية فريق المحافظات

كشف عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة اليوم، الأربعاء، أثناء جولة ميدانية للمرور على الوحدات المحلية ومتابعة سير العمل وحال قيامه خلال الجولة بزيارة مركز شباب قرية سللنت تبين أنه مغلقا بالأقفال دون وجود عامل أو موظف.

وعلى الفور رفع مذكرة للمحاسب هانى سليمان، رئيس مركز ومدينة المنصورة، لمخاطبة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التحقيق مع مسئولى مركز الشباب.

وخلال مروره بالقرية تبين وجود كشك بإحدى الأراضى البور، وبالاستعلام من مسئولى الوحدة المحلية تبين عدم وجود ترخيص ، وعلى الفور تم إزالة الكشك.

وفى السياق ذاته قام سعد بالمرور على الوحدة المحلية ببرق العز للاطمئنان على انتظام العمل بالوحدة والانضباط الوظيفى وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأكد سعد أن هذه الأعمال تأتى تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتحسين البيئة العامة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، وفى إطار توجيهات المحاسب هانى سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة.