اليوم السابع
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أطباء الدقهلية: وفاة طبيب متأثرا بإصابته بالكورونا عقب زوجته بـ3 ساعات

الأربعاء، 21 أبريل 2021 06:13 م
أطباء الدقهلية: وفاة طبيب متأثرا بإصابته بالكورونا عقب زوجته بـ3 ساعات الطبيب المتوفى
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت نقابة الأطباء بالدقهلية عن ارتفاع أعداد الوفيات من الفريق الطبي جراء الإصابة بفيروس كورونا ل 68  شهيد .
 
وأضاف الدكتور أسامة الشحات نقيب الأطباء بالدقهلية،  أن ارتفاع أعداد شهداء الفريق الطبي إلى العدد 68 ، بعد أن  توفي اليوم الدكتور محمد العاصي استشاري الجراحه العامه ومدير مستشفي المطريه بالدقهليه سابقا اليوم،  بأحد مستشفيات القاهره وذلك بعد ثلاثه ساعات من وفاه زوجته الدكتوره عفاف عبد العاطي استشاري الأمراض الجلديه بمستشفي المطريه سابقا،  بنفس المستشفي متاثرين بالاصابه بفيروس كورونا المستجد.
 
وتم وضعهم بقائمه شهداء الدقهليه من الأطباء الذين توفوا أثناء جائحه كورونا وأصبح عدد الشهداء 68 شهيد .
 
 
 
 

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