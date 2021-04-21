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أسوان تحتضن أول مسرح مكشوف مطل على النيل فى صعيد مصر

الأربعاء، 21 أبريل 2021 08:33 ص
أسوان تحتضن أول مسرح مكشوف مطل على النيل فى صعيد مصر أسوان تحتضن أول مسرح مكشوف
أسوان - عبد الله صلاح

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا لموقع المسرح المكشوف بمدينة أسوان الجديدة، والذى يعد أول مسرح مكشوف مطل على النيل بصعيد مصر.

والمسرح المكشوف بمدينة أسوان الجديدة، يقع فى الجهة الشمالية لكوبرى أسوان الملجم، ويتسع لنحو 3 آلاف متفرج، وأصبح تحفة معمارية ولوحة فنية مطلة على النيل بمحافظة أسوان أقصى صعيد مصر.

ويعد المشروع واحدا من حزمة مشروعات تنفذها وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدخل مدينة أسوان الجديدة، تحت مسمى "الشريط النهرى" والذى يضم منطقة فيلات وممشى سياحى على أعلى مستوى ومجموعة من المحلات والبازارات السياحية المفتوحة للمواطنين بالمجان.

 

المسرح المكشوف بأسوان (1)
 
المسرح المكشوف بأسوان (2)
 
المسرح المكشوف بأسوان (3)
 
المسرح المكشوف بأسوان (4)
 
المسرح المكشوف بأسوان (5)

المسرح المكشوف

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