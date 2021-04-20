وزير الطيران المدنى: وقعنا مذكرة تعاون مع الأشقاء الليبيين بها جانب تدريبى

كتب رامى محيى الدين

قال محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، إنه بناء على توجيهات الحكومة بتوفير كافة الدعم للأشقاء الليبيين، فإن حركة الطيران مع الجانب الليبى، لم تتوقف ولم تلغِ ولكن كان الراكب ينزل فى مطار برج العرب.

وأضاف الوزير فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز": "مع الرغبة من الليبيين تم الاتفاق على النزول في القاهرة، وتم توقيع مذكرة وبها جانب تدريبى لتدريب بعض أخوتنا في الجانب الليبى وهناك بعض الاتفاقيات على نقط الدخول والخروج".

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال زيارته اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.