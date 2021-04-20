وزير الأوقاف يقرر وقف إمام وعاملين عن العمل لخروجهم عن الواجب الوظيفي

كتب _ على عبد الرحمن

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقف إمام وعاملين عن العمل لحين الإنتهاء من التحقيق فيما نسب إلى كل منهم من مخالفات وخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، وهم:"م.ف" إمام وخطيب بأوقاف الغربية، و"ش.ك"، عامل بأوقاف الغربية، و"ف.ع"، عامل بأوقاف أسيوط .

وأكدت الوزارة فى بيان صباح اليوم الثلاثاء، على جميع العاملين بها الالتزام الكامل بمدونة السلوك الوظيفي وواجبات العمل الوظيفي، لافتة إلى أنها تتعامل بمنتهى الحسم مع أي إخلال بالواجب الوظيفي حفاظًا على هيبة وحرمة بيوت الله عز وجل وصورة جميع العاملين بها الذين ينبغي أن يكون كل منهم قدوة سواء في مسلكه الوظيفي أم سلوكه العام.

واختتمت وزارة الأوقاف، "شخصية العامل بالأوقاف أيا كانت وظيفته لا تنفصل عن طبيعة عمله، وذلك لخصوصية عمل الوزارة ومهمتها الدينية والوطنية والإنسانية، مما يتحتم عليها التعامل بمنتهى الحسم مع أي مخالفة يخرج مرتكبها عن مقتضى ما تحتمه عليه طبيعة عمله".