واشنطن بوست: ضابط الشرطة المتوفى فى أحداث الكابيتول مات لأسباب طبيعية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن ضابط شركة الكابيتول بريان سيكنيك الذى توفى بعد يوم من أحداث اقتحام الكونجرس فى السادس من إبريل الماضى قد عانى من جلطتين ومات لأسباب طبيعية، بحسب ما قضت هيئة الفحص الطبى الرئيسية فى المقاطعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم الصار أمس، الاثنين، سيجعل من الصعب على الإدعاء المضى قدما فى اتهامات القتل فى وفاة الضابط. ويواجه رجلان اتهامات بالهجوم على سيكنيك بنشر مادة كيميائية قويه عليه أثناء اقتحام الكونجرس، لكن الإدعاء لم يربط تعرض الضابط لهذه المادة بوفاته.

وفى مقابلة مع واشنطن بوست، قال فرانسيكو دياز، مسئول الفحص الرئيسى إن التشريح لم يجد دليلا على أن الضابط الذى كان يبلغ من العمر 42 عاما قد عانى من رد فعل تحسسى للمواد الكيماوية، التى قال دياز إنها كانت لتسبب التهاب شديد فى حلق سيكنيك. كما قال دياز إنه لا يوجد أدلى على وجود إصابات داخلية أو خارجية.

وقال دياز إن الضابط عانى من جلطتين فى جذع المخ بسبب جلطة فى الشريان الذى يمد هذه المنطقة من الجسم بالدم. وقال دياز إنه لا يمكنه التعليق على ما إذا كان سيكنيك يعانى من ظروف مرضية سابقة، مستشهدا بقوانين الخصوصية. وفى الأيام التى تلت اقتحام الكونجرس، عزت الشرطة ومسئول وزارة العدل وفاة سيكنيك إلى جهوده لاحتواء الشغب.

وقال مديرو العزل الديمقراطيون فى محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب بمجلس الشيوخ إن سيكنيك قد قتل على يد مثيرو الشغب، واستشهدوا بتقرير لصحيفة نيويورك تايمز بأن الشرطة اعتقدت فى البداية ان سيكنيك قد تعرض بالضرب بطفاية حريق. ثم حدثت التايمز التقرير لاحقا لتقول إنه لا يوجد دليل على التعرض لصدمة شديدة.