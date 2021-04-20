اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:14 م
خالد صلاح
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هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب فيينا وعدة ولايات نمساوية

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:03 م
هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب فيينا وعدة ولايات نمساوية مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ ش أ

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وقعت هزة أرضية قوية في النمسا، اليوم الثلاثاء، بقوة 4.4 درجة على مقياس "ريختر" وتركزت في العاصمة فيينا، وولاية النمسا السفلى.
 
وذكر بيان للمعهد المركزي للأرصاد الجوية والجيوديناميكية النمساوي، إن مركز الهزة، التي وقعت في وقت مبكر صباح اليوم، هو منطقة نيونكيرشن وامتدت تأثيرات الهزة إلى ولايتي بورجنلاند وسالزبورج.
 
وأشار البيان إلى وقوع 11 هزة أرضية ارتدادية لاحقة نتيجة لذلك، وتم الإبلاغ عن أضرار مثل تشققات في بعض المباني، مضيفا أن الأضرار كانت محدودة لأن مركز الهزة على عمق عشرة كيلومترات من سطح الأرض.
 
وتوقع البيان استمرار حدوث هزات ارتدادية من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قادمة.

هزة أرضية

فيينا

النمسا

سالزبورج

بورجنلاند

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