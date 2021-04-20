اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 أبريل 2021 04:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 13 شخص إصابة 2 أخريين جراء حادث بالفلبين

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 03:20 ص
مصرع 13 شخص إصابة 2 أخريين جراء حادث بالفلبين حادث - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى 13 شخصا مصرعهم وأصيب اثنا آخران، جراء سقوط سيارة في قناة ري بمحافظة (كالينجا) في الفلبين.
وذكرت الشرطة الفلبينية، وفقا لقناة (إيه بي سي) الأمريكية، أن الحادث وقع بمحافظة (كالينجا) وأن قائد السيارة بالإضافة إلى سبعة أطفال بين القتلى، مضيفة أن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث وقع جراء فقدان السيطرة على السيارة. 
يشار إلى أن العديد من مناطق الشمال الجبلي للبلاد تشتهر بحوادث الطرق المميتة بسبب السيارات المتهالكة وسوء جودة وأمان الطرق، بالإضافة إلى ضعف تنفيذ قوانين النقل.
 

الفلبين

الشرطة الفلبينية

حادث سير

محافظة كالينجا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشرطة الفلبينية تنقذ 3 أسرى إندونيسيين اعتقلتهم جماعة "أبو سياف" الإرهابية

الجمعة، 19 مارس 2021 12:00 م

الشرطة الفلبينية تبتكر تدريبات جديدة لتطبيق "التباعد الاجتماعى" بالقطارات

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:00 ص

الشرطة الفلبينية: مختطفو المواطن البريطانى وزوجته ترصدوا لهما قبل الخطف

السبت، 05 أكتوبر 2019 07:26 م

القصة الكاملة لاختفاء طيار سعودى تحت التدريب فى الفلبين منذ 18 مايو.. شقيق الطيار: تقارير وزارة الدفاع وخفر السواحل والشرطة الفلبينية أكدوا عدم وجود أى حطام للطائرة.. وسفارة المملكة: سنبذل كل الجهود للبحث عنه

الأحد، 26 مايو 2019 04:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة