مصرع 13 شخص إصابة 2 أخريين جراء حادث بالفلبين

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لقى 13 شخصا مصرعهم وأصيب اثنا آخران، جراء سقوط سيارة في قناة ري بمحافظة (كالينجا) في الفلبين.

وذكرت الشرطة الفلبينية، وفقا لقناة (إيه بي سي) الأمريكية، أن الحادث وقع بمحافظة (كالينجا) وأن قائد السيارة بالإضافة إلى سبعة أطفال بين القتلى، مضيفة أن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث وقع جراء فقدان السيطرة على السيارة.

يشار إلى أن العديد من مناطق الشمال الجبلي للبلاد تشتهر بحوادث الطرق المميتة بسبب السيارات المتهالكة وسوء جودة وأمان الطرق، بالإضافة إلى ضعف تنفيذ قوانين النقل.