مستشفى بنها الجامعى يعلن خروج 50 حالة من مصابى حادث قطار طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور عمرو الدخاخنى، المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعي، خروج أكثر من 50 حالة من مصابي حادث قطار طوخ رقم 949 القاهرة المنصورة المحتجزين بالمستشفي بعد تماثلهم الشفاء، مشيرا إلى استمرار 15 حالة فقط تحت المتابعة والملاحظة من إجمالى 65 حالة استقبلها المستشفى من مصابى الحادث.

وأضاف الدخاخنى، أن المستشفى يضم جميع المستلزمات الطبيبة بالإضافة إلى نقل أكثر من 50 كيس دم، للمصابين وقت الحادث فى مستشفيات أخرى من المخزون الاستراتيجى بالمستشفى.

وكان "اليوم السابع" قد رصد في بث مباشر عودة حركة قطارات السكة الحديد بمحافظة القليوبية، لوضعها الطبيعى، عقب إصلاح شريط السكة الحديد الذى وقع عليه حادث أزل أمس نتيجة انقلاب قطار طوخ، حيث مر أول قطار منذ لحظات من مكان الحادث عقب عملية الإصلاح واستبدال القضبان بقضبان جديدة مع الاستمرار فى كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة مع فرض كردون أمنى بالمنطقة.

ومن جانبه أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، استقبال 65 حالة ما بين بسيطة ومتوسطة وحرجة لمصابى حادث قطار طوخ، موضحا أن مستشفيات بنها الجامعية قدمت الخدمات الطبية لجميع المصابين فى الوقت المناسب، وكانت معظم الحالات كدمات وسحجات، وباقى المصابين يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم، كما سيتم إجراء جراحتين خطيرتين، مؤكدا أن المستشفى لم تستقبل أى وفيات.