محطة معالجة صرف صحى البرامون بالدقهلية تحصل على شهادة T.S.M

الدقهلية فريق المحافظات

حصلت محطة معالجة صرف صحى البرامون، التابعة لشركة مياة الدقهلية برئاسة المهندس خالد حسين، نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M.) للمرة الثانية بدون ملاحظات، بقيادة أحمد حلمي، مدير المحطة.

وأشارت الشركة فى بيانا له بأنه يأتى هذا الإنجاز تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 2020/2021 بقطاع التشغيل والصيانة برئاسة المهندس محمود رزق، المشرف العام على القطاع، وبتنسيق من كلًا من المهندس محمود الديب، المنسق العام لاعتماد .T.S.M بالشركة، والكيميائى محمد إبراهيم، منسق الصرف الصحي، والكيميائى محمد طه عبد الفتاح، منسق مياه الشرب؛ مما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، بالإضافة لمتابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

ويذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية لديها الآن 30 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM؛ نصيب محطات الصرف الصحى المعتمدة منها 21 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.