مجمع متكامل لمخلفات القاهرة والقليوبية على مساحة 26 فدانا بالعاشر من رمضان

كتبت أسماء نصار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة بدأت فى إعداد مشروع البنك الدولى الخاص بإدارة نوعية الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، مشيرة الى وصول محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 109 محطة على مستوى محافظات الجمهورية، وهو أكثر من المستهدف بخطة الحكومة.



وأضافت "فؤاد"، خلال اجتماعها بمجلس الشيوخ، أنه تم ربط 373 مدخنة فى 80 منشأة صناعية ومحطة كهرباء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، ولأول مرة يتم ربط محطات الكهرباء، مؤكدة على عدم الاقتصار على الرصد فقط لحل المشكلة ولكن كان من الضرورى التعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة، وهذا ما تم بمشروع البنك الدولى وهو من أكبر المشاريع التى تعمل عليها الوزارة حاليا وسيتم من خلاله توفير بيانات للمواطن بنوعية الهواء بالمناطق المختلفة أسوة بدول العالم.



أوضحت أنه سيتناول مشكلة المخلفات بالقاهرة الكبرى حيث تم تخصيص 26 فدانا بالعاشر من رمضان كمجمع متكامل لجميع انواع المخلفات من القاهرة والقليوبية سواء مدافن او معالجة وتدوير وتدار من خلال القطاع الخاص حيث يعمل المشروع على مجال النقل من خلال تأهيل هيئة النقل العام وتوفير أتوبيسات تعمل بالكهرباء.



ولفتت إلى أنه يتم حالياً تحضير أول دراسه للحوافز الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية، مشيرة إلى وجود تلك المادة بقانون البيئة ونسعى لتفعيلها.