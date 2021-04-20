وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء، أن العناصر المسلحة وصلت على متن 12 شاحنة صغيرة إلى مدينة "ديكوا" بولاية "بورنو" ودفعوا القوات المتمركزة فى المدينة إلى الخلف بعد قتال طويل.

وقال الناطق الرسمى باسم جيش نيجيريا "محمد يريما" فى بيان إن الإرهابيين، هاجموا المدينة بأعداد كبيرة بينما كان السكان يفطرون فى رمضان، مضيفا أن القوات انسحبت إلى بلدة "جولومبا جانا" القريبة للسماح بالانتشار جوا.

وكان الجيش النيجيرى أكد فى وقت سابق أنه استعاد السيطرة على "ديكوا" وقتل بعض الأعضاء الرئيسيين فى الجماعة الإرهابية.

