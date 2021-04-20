طائرة روسية تنتهك الأجواء الكولومبية

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أعلنت وزارة الدفاع الكولومبية أن طائرة روسية خاصة من طراز (Il-96-400VPU) انتهكت أجواءها، وأرسلت مقاتلة لمرافقتها، فيما سلمت وزارة الخارجية الكولومبية السفير الروسي مذكرة احتجاج.

وذكرت وزارة الدفاع الكولومبية في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الطائرة كانت قادمة من موسكو ولديها إذن بالتحليق عبر المجال الجوي للبلاد، لكن الإحداثيات الفعلية لدخول المجال الجوي الكولومبي تختلف عن تلك المعلنة مسبقا.

وأشارت الوزارة الى أن طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الكولومبي أرسلت لمرافقة الطائرة الروسية "Il-96" الخاصة، التي زُعم أنها انحرفت عن مسارها لسبب غير معروف في المجال الجوي للبلاد من دون موافقة.

واحتجت وزارة الخارجية الكولومبية أمام السفير الروسي لديها، بعد أن استدعته للتحدث مع رئيس الدائرة المختصة.