ضبط 6 أطنان صابون سائل بعلامات تجارية وهمية بالغربية

الغربية _ عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، من ضبط 6 أطنان منظفات صناعية وصابون سائل داخل مصنعين بدون ترخيص بمركز كفر الزيات، عليهم علامات تجارية وهمية وغير مسجلة.

وقال بيان المديرية، أن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية قد وجه بتكثيف المرور على الأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجارى باستخدام علامات تجاربة وهمية غير مسجلة للغش وتضليل المستهلك وتحقيق أرباح هائلة بدون وجه حق.

وتشكلت حمله برئاسة اشرف شحاته كبير مفتشي الرقابة التجارية ضمت محمد فوزي، أحمد فاروق، من مفتشي الرقابة التجارية بالإدارة العامة للتجارة الداخلية بتموين الغربية تحت إشراف كل من عيد عبد الله وكيل المديرية، وعادل الكفافي، مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية بتموين الغربية، وأسفرت عن ضبط 6000 لتر صابون سائل داخل مصنعي منظفات بدائرة كفر الزيات تحمل علامات تجارية وهميه وغير مسجلة وتم تحريري محضري أرقام 9792 ،9793 لسنة 2021 جنح مركز كفر الزيات، وإخطار النيابة.