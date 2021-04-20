ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية والتفتيش على الصيدليات فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزة أول شرق الإسكندرية، حملة مكبرة بقيادة اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزة ، بمشاركة الجهات المعنية لاستعادة الانضباط بنطاق الحى، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة في الخواص الطبيعية ، وبالتفتيش على الصيدليات والتحفظ على عينات من الأغذية لفحصها ورفع الإشغالات لفتح الطريق أمام المارة .

وأشارت حى المنتزة فى بيان له اليوم إلى أنه بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بضرورة مواصلة حملات التأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، واتخاذ اللازم نحو رفع الإشغالات لمجابهة المخالفات والتعديات على حرم الطريق العام بمحافظة الإسكندرية شَهِدَ نطاق حي ثان المنتزه بكل من شارع "30 عرامة ، وصديقات الكتاب المقدس، و 45 بحري ، و 6 أكتوبر" ، اليوم الثلاثاء حملة مكبرة لإستعادة الإنضباط ، وردع المخالفين ، برئاسة اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه يرافقه جميع الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان ، وتضمنت الحملة القيام بالتفتيش على الصيدليات بخط سير الحملة .

فضلا عن التحفظ على كمية من المضبوطات وتكسير الكتل الخرسانية وإزالة كافة الوصلات الكهربائية غير القانونية من قبل رجال إدارة الكهرباء بالمنتزه ثان ، ورفع الإشغالات وفتح الطريق أمام المارة ورفع المخلفات من قِبل رجال نهضة مصر للخدمات البيئية ، كما قام ممثلي الجهات المعنية بالتفتيش على مدى الإلتزام بإجراءات الحماية المدنية ، ووجود حاوية لجمع النفايات ، وإتباع الاشتراطات الصحية ، وحيازة شهادات صحية

وتم إعدام مواد غذائية محفوظة متنوعة منتهية الصلاحية بوزن 5 كجم ، واعدام 20 عبوة قمر الدين متغيرة الخواص الطبيعية ، فضلا عن التحفظ على عينات لتحليلها" 500 جم لبن جاموسي غير معبأ ، 500 جم جبن أبيض مسوي طري ، 1500 جم ياميش" .

شنت الحملة بمعاونة الجهات المختصة المتمثلة في الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك، التفتيش الصيدلي ، الشؤون الصحية، الأمن الصناعي ، الإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي، إشغال الطريق، المتابعة الميدانية، رخص المحلات ، الإيرادات ، الرقابة والرصد البيئي ، المراقبة العامة للنظافة والتجميل، إدارة الكهرباء بالمنتزه ثان، شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، الخدمات ، العلاقات العامة والإعلام.



التفتيش على الصيدليات



جانب من الحملة



رفع الاشغالات