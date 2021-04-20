اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:05 م
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ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية والتفتيش على الصيدليات فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 07:28 م
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية والتفتيش على الصيدليات فى حملة مكبرة بالإسكندرية حملة مكبرة بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شن حى المنتزة أول شرق الإسكندرية، حملة مكبرة بقيادة اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزة ، بمشاركة الجهات المعنية لاستعادة الانضباط بنطاق الحى، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة في الخواص الطبيعية ، وبالتفتيش على الصيدليات والتحفظ على عينات من الأغذية لفحصها ورفع الإشغالات لفتح الطريق أمام المارة .

وأشارت حى المنتزة فى بيان له اليوم إلى أنه بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية  ، بضرورة مواصلة حملات التأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، واتخاذ اللازم نحو رفع الإشغالات لمجابهة المخالفات والتعديات على حرم الطريق العام بمحافظة الإسكندرية شَهِدَ نطاق حي ثان المنتزه بكل من شارع "30 عرامة ، وصديقات الكتاب المقدس، و 45 بحري ، و 6 أكتوبر" ، اليوم الثلاثاء حملة مكبرة لإستعادة الإنضباط ، وردع المخالفين ، برئاسة اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه يرافقه جميع الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان ، وتضمنت الحملة القيام بالتفتيش على الصيدليات بخط سير الحملة .

فضلا عن التحفظ على كمية من المضبوطات وتكسير الكتل الخرسانية وإزالة كافة الوصلات الكهربائية غير القانونية من قبل رجال إدارة الكهرباء بالمنتزه ثان  ، ورفع الإشغالات وفتح الطريق أمام المارة ورفع المخلفات من قِبل رجال نهضة مصر للخدمات البيئية  ، كما قام ممثلي الجهات المعنية بالتفتيش على مدى الإلتزام بإجراءات الحماية المدنية ، ووجود حاوية لجمع النفايات ، وإتباع الاشتراطات الصحية ، وحيازة شهادات صحية

وتم إعدام مواد غذائية محفوظة متنوعة منتهية الصلاحية  بوزن 5 كجم ، واعدام 20 عبوة قمر الدين متغيرة الخواص الطبيعية ، فضلا عن التحفظ على عينات لتحليلها" 500 جم لبن جاموسي غير معبأ ، 500 جم جبن أبيض مسوي طري ، 1500 جم ياميش" .

شنت الحملة بمعاونة الجهات المختصة المتمثلة في الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك، التفتيش الصيدلي ، الشؤون الصحية، الأمن الصناعي ، الإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي، إشغال الطريق، المتابعة الميدانية، رخص المحلات ، الإيرادات ، الرقابة والرصد البيئي ، المراقبة العامة للنظافة والتجميل، إدارة الكهرباء بالمنتزه ثان، شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، الخدمات ، العلاقات العامة والإعلام.

 

التفتيش على الصيدليات
التفتيش على الصيدليات

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

رفع الاشغالات
رفع الاشغالات

 

رئيس الحى
رئيس الحى

 


اخبار الاسكندرية

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مواد منتهية الصلاحية

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