ضبط المتهمين بتصوير طفل على مقعد القيادة بقطار

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال جالسا على مقعد القيادة داخل كابينة أحد القطارات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال يجلس على مقعد السائق داخل كابينة القيادة بأحد القطارات وبجانبه شخص أخر يقوم بتصويره، والصياح بأن القطار سيتوقف وبدت حالة من الهلع داخل الكابينة . بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم تصويره عام 2018 داخل القطار المتجه من محطة كفرالشيخ إلى محطة قلين ، كما توصلت التحريات أن الذى كان متواجد داخل كابينة القطار (شخصين مقيمان بكفرالشيخ) .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما قررا أنهما كانا متواجدين داخل كابينة الجرار الخلفى الإحتياطى (الغير مستخدم) وأنها قاما بتصوير هذا الفيديو على سبيل الدعابة وأن الذى قام بنشر هذا الفيديو صديق لهما وتم ضبطه وقرر أنه قام بوضع الفيديو المشار إليه على تطبيق الواتس أب وأنه فوجئ بنشره على مواقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.