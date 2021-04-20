صحيفة إسبانية ترصد 4 عواقب لدورى السوبر الأوروبى على الفرق المشاركة ولاعبيها

فاطمة شوقى

أثار انقسام أندية كرة القدم الأوروبية جدلا كبيرا ، وذلك بعد أن قرر 12 ناديا منهم ثلاثة إسبانية ، ريال مدريد وبرشلونة واتليتيكو مدريد ، على إنشاء بطولة جديدة تحمل إسم "دورى السوبر الأوروبى"، والسبب الرئيس لانفصال كبرى الأندية الأوروبية عن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم وبطولاته هو عدم الاستقرار المادى.

ولكن هناك عدد من العواقب الذين سيتعرضوا لها بهذا القرار ، ومنهم 4 عواقب حسب صحيفة "الموندو الإسبانية.

الاستبعاد التام من أي منافسة

كان FIFA و UEFA ، جنبًا إلى جنب مع البطولات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية ، ضد البطولة لأنها لا تروق للجدارة الرياضية ولا ترى سوى مصالح قلة. لذلك ، فإن أي ناد يقرر اللعب في السوبر الأوروبى سوف يُمنع من المشاركة في أي مسابقة رسمية ، سواء كانت بطولات الدوري والكؤوس الوطنية ، وكذلك المسابقات الدولية مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

حظر اللاعبين

أي لاعب كرة قدم يشارك في الدورى المثير للجدل لن يتمكن بعد الآن من اللعب مع بلاده في البطولات الرسمية ، سواء كانت قارية مثل الكأس الذهبية وكأس أمريكا وبطولة أوروبا وكأس العالم.

تخفيض قيمة الدوريات والبطولات

في حالة تأكيد عقوبات FIFA و UEFA ، فإن المشجع هو من سيخسر أكثر ، لأنه لن يكون لديهم إمكانية رؤية ناديهم أو رياضيهم المفضل يرفع الدوري المحلي ، سينخفض ​​الاهتمام وسيؤدي ذلك إلى خسائر بالملايين ، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى الإلغاء النهائي لبطولات مثل دوري أبطال أوروبا (الحدث الأكثر متابعة في العالم على مستوى الأندية) وحتى انخفاض إجمالي في المنتخب الوطني ، لأنه لا احد يتخيل البرتغال بدون كريستيانو رونالدو أو الأرجنتين بدون ميسي ، على سبيل المثال.

وداعا لكأس العالم للأندية الجديدة

بالنسبة لعام 2021 ، من المخطط تنفيذ الصيغة الجديدة لكأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقًا ، والتي يجب أن نتذكر أنها تمت الموافقة عليها دون مراعاة رأي أندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

مع وصولدورى السوبر الأوروبى ، ستنهار الخطط التي يمتلكها فيفا FIFA مع Mundialito لأن الفرق التي تجذب أكبر قدر من الاهتمام لن تكون قادرة على المشاركة. وبعبارة أخرى ، فإن الدخل الاقتصادي المتوقع الحصول عليه من هذه المسابقة سينخفض ​​إلى النصف أو أكثر.