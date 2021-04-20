اليوم السابع
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شكوى من تراكم القمامة وتواجد ماشية فى شارع أحمد عرابى بشبرا الخيمة.. والمحافظ يرد

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 07:30 م
شكوى من تراكم القمامة وتواجد ماشية فى شارع أحمد عرابى بشبرا الخيمة.. والمحافظ يرد القمامة والماشية فى شارع أحمد عرابى
أحمد جمال الدين- القليوبية - إبراهيم سالم

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أرسل القارئ بدر عادل بدير شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع، يتضرر فيها من تراكم القمامة فى فى شارع أحمد عرابى التابع لحى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

 

وقالت القارئة فى رسالتها: "نعانى من تراكم القمامة فى الشارع، فضلا عن تواجد العديد من الماشية التى تتغذى على القمامة بشل يعوق حركة السير وطالبت القارئة فى رسالتها بضرورة إزالة القمامة وإعادة الانضباط المرورى للشارع".

 

ومن ناحيته، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم إبلاغ اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة بالشكوى، والتوجيه بسرعة رفع تراكمات القمامة بالمنطقة المذكورة، والتنبيه برفعها أولا بأول ومنع تراكمها مرة أخري حفاظا علي المواطنين القاطنين بالمنطقة ومنع انتشار الأمراض، إلي جانب التنسيق مع المواطنين بتحديد مواعيد إلقاء القمامة للتسهيل علي الجهات التنفيذية بسرعة رفعها.

 

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الفوضى المرورية فى شارع أحمد عرابى  
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القمامة فى شارع أحمد عرابى 

 

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الماشية فى شارع أحمد عرابى


شارع احمد عرابى

شبرا الخيمه

القليوبيه

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