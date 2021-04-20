اليوم السابع
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شفاء 6 حالات إصابة بكورونا وعزل منزلى لـ 160 حالة بشمال سيناء

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:18 م
شفاء 6 حالات إصابة بكورونا وعزل منزلى لـ 160 حالة بشمال سيناء صحة شمال سيناء - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تماثلت للشفاء 6 حالات إصابة بكورونا بشمال سيناء من التى سبق إصابتها وسجلت بيانات مديرية صحة شمال سيناء بشأن متابعة سير معدلات جائحة كورونا خلال 24 ساعة الماضية، رصد شفاء 6 حالات، وحالة إصابة جديدة، وحالة وفاة.

 

كما تم حجز 12 حالة إصابة تحت العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات، و160 حالة   عزل منزلى، ووصل إجمالى الحالات المرصودة منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء تسجيل 376 حالة إيجابية، 2200 حالات  تعافيت من الإصابة، و141 حالة وفاة.

 

ويتواصل استقبال المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفى العريش العام .

 

وأعلنت صحة شمال سيناء، انه يتوفر لدى مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا،  ومن يتلقون اللقاح هم المواطنين كافة، ويتم استقبالهم بمقر المركز وتوفير كافة الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم بالمجان ومن خلال فريق من المتطوعين المعنيين بالتسجيل، وفريق طبى يقوم بخدمات الكشف وإعطاء الجرعات المقررة.

 

بيان صحة شمال سيناء الثلاثاء
بيان صحة شمال سيناء 

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العريش

كورونا

صحة شمال سيناء

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