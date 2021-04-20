اليوم السابع
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شاهد الجيش التشادى يعلن عن عدة قرارت حاسمة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبى

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 02:25 م
شاهد الجيش التشادى يعلن عن عدة قرارت حاسمة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبى الجيش التشادى
كتب سمير حسنى

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أعلن الجيش التشادى عددا من القرارات فى أعقاب مقتل الرئيس إدريس ديبي، وينشر "اليوم السابع" فيديو لقيادة الجيش أثناء الإعلان عن القرارات الهامة والتى تأتى فى مقدمتها، تعيين مجلس عسكرى لإدارة البلاد بقيادة نجل الرئيس المقتول، وفرض حظر التجوال فى البلاد، وإغلاق الحدود، فضلا عن تشكيل حكومة ومؤسسات انتقالية تشرف على تنظيم انتخابات.

 

 

وأعلن التليفزيون التشادى منذ قليل فى خبر عاجل له، مقتل الرئيس إدريس ديبى، إثر إصابته على جبهة القتال، حيث نقلت وسائل إعلام محلية، قولها: "مقتل الرئيس إدريس ديبى متأثرا بإصابته خلال اشتباكات".
 
وقال الجنرال عزم برماندوا أغونا في بيان تلي عبر تلفزيون تشاد أن "رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضى فى ساحة المعركة"، مضيفا: "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد اليوم الثلاثاء".

 

وفى وقت سابق، أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة فى تشاد أن إدريس ديبى، فاز بولاية سادسة.. بعدما حصل على 79.3% من الأصوات.

 

وذكرت صحيفة الوحدة التشادية فى نسختها بالفرنسية اليوم الثلاثاء، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بلغت 64.81 %، أى ما يعادل أربعة ملايين و618 ألفا و733 صوتًا.


تشاد

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مقتل رئيس تشاد

ادريس ديبي

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