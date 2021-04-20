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زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة 25 متهما بـ"خلية الزيتون" للحكم

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 07:00 ص
زى النهارده.. الجنايات تحجز محاكمة 25 متهما بـ"خلية الزيتون" للحكم المستشار حسن فريد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهارده 20 أبريل من 5 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تؤجل نظر جلسة إعادة محاكمة 25 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية الزيتون الإرهابية" للحكم.

 

وواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

 

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

 

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 

 


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