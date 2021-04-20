روسيا تطرد دبلوماسيين بلغاريين ردا على إجراء مماثل من صوفيا

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، طرد اثنين من الدبلوماسيين البلغاريين من البلاد، ردا على إجراء مماثل من صوفيا في شهر مارس الماضي.

ونهاية شهر مارس، أعلنت بلغاريا طرد دبلوماسيين روس من العاصمة صوفيا، لكن الخارجية الروسية سلمت السفير البلغاري لدى موسكو أتاناس كريستين، مذكرة بشأن التدابير الروسية للرد على هذا الطرد.

ويأتي هذا التوتر بين روسيا ودول أوروبية، على خلفية اتهام جمهورية التشيك السلطات الروسية، بالوقوف وراء تفجير مستودعات للذخيرة على الأراضي التشيكية في عام 2014.

ورفضت روسيا الاتهامات الموجهة إليها، واصفة إياها بأنها غير مبررة، وطردت 20 دبلوماسيا تشيكيا ردا على طرد براغ 18 دبلوماسيا روسيا.