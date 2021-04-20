رئيس مدينة أشمون بالمنوفية يتابع تنفيذ مشروعات حياه كريمة بقرية شطانوف

المنوفية - محمد فتحى

تابع المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بالمنوفية، تنفيذ المشروعات التى تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالوحدة المحلية بشطانوف، وبحضور جمال النوبى نائب رئيس مركز ومدينة أشمون لشئون القري، ناصر عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية بشطانوف.

وتفقد موقع المزرعة القديمة التابعة للوحدة المحلية بشطانوف، والمقترح إقامة مجمع مصالح عليه وتم عمل المعاينة وعمل محضر إنضمامى لسرعة الانتهاء من إخلاء المبنى فى غضون أسبوع للبدء فى تنفيذ قرار الهدم لإنشاء مجمع مصالح حكومية عليه بمساحة 900م² ، كما تم عمل المجسات الخاصة بالموقع من قبل الهيئة الهندسية والشركة المنفذة للمشروع وذلك لخدمة أهالى الوحدة ، وخلال جولتهة تفقد سرور أعمال الإنشاءات التى تتم بمحطة المعالجة بشطانوف والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى حوالى 60% .

وفى سياق متصل، تابع سرور تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقطاع الصرف الصحى بقرية شعشاع حيث تم عمل المجسات الخاصة بمد خطوط الصرف الصحى بقرية شعشاع، كما تم عمل المعاينة المبدئية لمحطة الرفع بالقرية من قبل الهيئة الهندسية والشركة المنفذة تمهيداً للبدء فى إنشاء المحطة على مساحة 700م² .

كما تابع سرور تنفيذ خطوط الانحدار بقرية كفرعون والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 80% ، وقرية حلوصى البلد وصلت نسبة التنفيذ إلى 40 %، بينما قرية منيل جويدة فوصلت نسبة التنفيذ إلى 50% ، وفى قرية بوهة شطانوف فقد تم تسليم محطة رفع الصرف الصحى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للبدء فى التنفيذ ، وتم عمل الرفع المساحى للبدء فى تطوير عملية المياه بشطانوف.

ومن جانبة أكد سرور على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى إستفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الإستمرار فى التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القرى من خلال مبادرة حياة كريمة ، مؤكدا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز أشمون .