"حياة كريمة" ترصد مليار و211 مليون جنيه لتطوير 29 قرية بمدينة البلينا بسوهاج.. المبادرة تستهدف إنشاء 8 مدارس و11 معهدا أزهريا وكبارى علوية وإعادف رصف الطرق وتأهيل الترع.. الأهالى: الحياة أصبحت شكل تانى

سوهاج محمود مقبول

ومازال نهر العطاء بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حياة كريمة مستمر، فبعد أن كانت المبادرة تستهدف مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، وتبطين الترع، وتطوير وإنشاء مراكز الشباب، والوحدات الصحية والمستشفيات، الآن تستكمل المسيرة فى قطاع التعليم والرى والمعاهد الأزهرية، ورصف الطرق والتضامن الإجتماعى، ومركز البلينا بمحافظة سوهاج واحدا من المراكز الجنوبية التى استهدفت المبادرة 29 قرية بها، حيث تم تحقيق حلم المواطن من خلال توفير كافة الخدمات له بمحل إقامته.



أحد المنازل المطورة

ففى قطاع التعليم تبنت المبادرة إنشاء مدرسة عرابه أبيدوس الثانوية مساحة 5400م بعدد 21 فصل، ومدرسه الحرجة قبلى الابتدائية على مساحة 1188م بعدد 8 فصل، ومدرسة تعليم أساسى بالحرجة بالقرعان ومدرسة تعليم إبتدائى نجع أبو الخير بالخرس، ومدرسة تعليم أساسى أولاد على، ومدرسة تعليم أساسى بالغابات، مدرسة تعليم أساسي، وجناح توسع بمدرسة العوكلية تعليم أساسي، وإحلال وتجديد مدرسة البوره الإعدادية، وإحلال وتجديد مدرسة مؤسسة بنى حميل بتكلفة 49 مليون جنيه تقريبا لخدمة التلاميذ بتلك القرى ومنع التكدس داخل الفصول.



أعمال أحد الكبارى

واستكملت المبادرة أعمالها فى تبطين الترع حيث تم تأهيل ترعة أم الطبول بعمل حوائط سانده خرسانية بالسنطا مرورا بعزبة نظيف وعزبة نجع الجندى بطول 2. 5كم، وتأهيل ترعة سيالة مجرور الشيخ بركة بطول 4كم، وتأهيل ترعة الحلافى الغربية، وإنشاء كوبرى مشاة على ترعة الرضوانية بنجع الكوم، وكوبرى على ترعة أم الطبول أمام مركز الشباب، وتغطية الترعة الواصلة بين ترعة أم الطبول وترعة خور الساحل 1كم.



اعمال التسليح بالمشروع

وتأهيل ترعة فرع 11 بطول 2. 450 كم، وترعة الجنابية اليمنى للكسرة بطول 3. 130 كم، وترعة بنى حميل الغربى بطول 6. 760 كم، وترعة الجنابية اليسرى للكسرة بطول 2. 370 كم، وترعة الجنابية الشرقية لمصرف الشيخ مرزوق بطول 4. 500 كم، وترعة الجنابية الغربية لمصرف الشيخ مرزوق بطول 4. 500 كم، وترعة الشيخ سالمان بطول 7. 32 كم، وترعة برديس غرب الكسرة بطول 9. 96 كم، وترعة الباسكية بطول 3. 350 كم، وترعة المتربة الغربية لطراد أولاد علوى بطول 3. 235كم، وترعة امتداد أبو حلقات بطول 2كم، وترعة الشيخ بركة بطول 7كم، وترعة برخيل بطول 7. 050 كم، وترعة خور الساحل بطول 4. 32 كم، ترعة امتداد خور الساحل 2. 4 كم بتكلفة 583 مليون و439 ألف جنيه.



اعمال تنفيذ الكوبرى

وفى قطاع التضامن الاجتماعى استهدفت المبادرة إنشاء وحدة شئون اجتماعية بقرية أولاد عليو وتطوير وحدة الشئون الإجتماعية بقريا بنى حميل إنشاء وحدة شئون اجتماعية داخل مجمع خدمات برديس بتكلفة 4 مليون و200 ألف جنيه.



كوبرى البلينا

ومن التضامن الاجتماعى إلى الكبارى، فقد تم إنشاء كوبرى أعلى السكة الحديد بداية من مدخل قرية عرابة أبيدوس بطول 700م يبدأ من طريق العراب السياحى حتى المركز الحضرى والبنك الأهلي، وإنشاء نفق للسيارات أسفل السكة الحديد بعرض 10 متر بتكلفه 270 مليون لخدمة 300 ألف مواطن.



كوبرى تحت الإنشاء

وفى قطاع المعاهد الأزهرية تم استكمال بناء معهد فتيات إعدادى ثانوى أزهرى (تبرع أهالى) على مساحة 1916م 2+ 12 فصل، وإحلال وتجديد معهد بنى جميل ع/ث بمساحة 1000م2 و 12 فصل دراسى و 4 قاعات، وإنشاء معهد الصديق بالغابات الابتدائى بمساحة 1050م2 و 12 فصل دراسى و 3 قاعات، وإحلال وتجديد معهد الغنيمية الابتدائى بمساحة 2000م2 و18 فصل و4 قاعات.



معدات بأعمال الكوبرى

واستكمال معهد الساحلى قبلى الإعدادى بـ 12 فصل وإحلال وتجديد جناح معهد الغابات ع/ث على مساحة 3000م2 و24 فصل وإحلال وتجديد معهد السلمانى الإبتدائى الإزهرى، وتجديد سور المجمع الإسلامى، وإنشاء معهد نجع كيرت ابتدائى، واستكمال معهد نجع العلاونه الأزهرى إعدادى ثانوى بنات، وإحلال وتجديد معهد برخيل الإبتدائى بتكلفه بلغت 65 مليون جنيه تقريبا.



منزل ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى

واستهدفت المبادرة إعادة رصف طرق بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بطول 40كم وعرض 6و8 متر مجلس قروى أولاد عليو والقرى التابعة، وإعادة رصف طرق بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بطول 45كم وعرض 6و8 متر مجلس قروى عرابه أبيدوس والقرى التابعة، وإعادة رصف طرق بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بطول 50كم وعرض 6و8 متر مجلس قروى برديس والقرى التابعة وإعادة رصف طرق بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بطول 50كم وعرض 6و8 متر مجلس قروى بنى حميل والقرى التابعة بتكلفه 240 مليون جنيه.

ومن جانبه أوضح وسام الوردانى من أهالى مركز ومدينة البلينا أن العمل فى كل قرى المركز المستهدفه والبالغ عددها 29 قرية يتم على أكمل وجه الكل يسابق الزمن من أجل خروج المشروع فى أجمل صورة، فالطرق أصبحت معبده ومبانى تبنى لخدمة المواطن من وحدات إجتماعية ومدارس ومعاهد وكبارى وتبطين ترع ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى دائما ما يستهدف فى كل مبادراته المواطن البسيط بالقرى الأكثر إحتياجا فالمبادرة قضت على العشوائيات بشكل كبير.