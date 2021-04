جو بايدن ينعى نائب الرئيس الأمريكى الأسبق: قلوبنا مع عائلة والتر مونديل

حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن، على نعي والتر مونديل، نائب الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، حيث كتب عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر: "شعرت بالكثير من الأسى أنا وجيل بوفاة نائب الرئيس الأسبق والتر مونديل، كان صديق ومعلم عزيز، قلوبنا مع عائلة مونديل".

It’s with great sadness that Jill and I learned of the passing of Vice President Walter Mondale, but great gratitude that we were able to call one of our nation’s most dedicated patriots and public servants a dear friend and mentor. Our hearts go out to the Mondale family.