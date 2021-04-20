جو بايدن ينعى نائب الرئيس الأمريكى الأسبق: قلوبنا مع عائلة والتر مونديل

كتب آسر أحمد

حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن، على نعي والتر مونديل، نائب الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، حيث كتب عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر: "شعرت بالكثير من الأسى أنا وجيل بوفاة نائب الرئيس الأسبق والتر مونديل، كان صديق ومعلم عزيز، قلوبنا مع عائلة مونديل".

It’s with great sadness that Jill and I learned of the passing of Vice President Walter Mondale, but great gratitude that we were able to call one of our nation’s most dedicated patriots and public servants a dear friend and mentor. Our hearts go out to the Mondale family. — President Biden (@POTUS) April 20, 2021

وكان مونديل، أول نائب رئيس له مكتب في البيت الأبيض، وكان منخرطا بعمق في كل من السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية، وعمل عن كثب مع كارتر.

من جهته، قال كارتر في بيان: "أشعر بالحزن اليوم لوفاة صديقي العزيز والتر مونديل الذى اعتبره أفضل نائب رئيس في تاريخ بلادنا"، مضيفا "كان شريكا لا يقدر بثمن وخادما متمكنا لسكان مينيسوتا وللأمريكيين والعالم".

ولد والتر فريدريك مونديل في 5 يناير 1928 في بلدة سيلان الصغيرة بولاية مينيسوتا، وأمضى طفولته متنقلا بين بلدات صغيرة في الولاية، حصل على جائزة القيادة العامة في طب الأعصاب من الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، في عام 2015، لزيادة الوعي بصحة الدماغ، بعد أن فقد زوجته وابنته بسبب أمراض عصبية.

كما شغل مونديل منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا في الفترة من 1964 إلى 1976.