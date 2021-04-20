تنفيذ 1261 حكما قضائيا وضبط 36 قطعة سلاح خلال حملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها، وكذلك الهاربين من أحكام قضائية، حيث تم ضبط 36 قطعة سلاح أبيض، وتم تنفيذ 1261 حكما قضائيا متنوعا.

ترأس الحملة اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

أسفرت جهود الحملة اليوم، في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، عن ضبط 3 بنادق آلية عيار 7. 62×39، و10 بنادق خرطوش عيار 12، و14 فرد روسي محلي الصنع، وطلقة من ذات العيار، وفرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، و7 قطع سلاح أبيض، بإجمالي 36 قطعة سلاح، فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 9 طرب وكمية من القطع المجزئة من مادة الحشيش المخدر تزن 1000 جرام، ومبلغ 2850 جنيهاً، وهاتف محمول، وتروسيكل بدون لوحات معدنية حيازة عامل، ويقيم مركز العسيرات، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم ضبط 18 قرص تامول المخدر ومبلغ 60 جنيهاً ومقص وهاتف محمول حيازة المتهم عامل، ومقيم عنيبس مركز جهينة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ولفافة لمادة الشابو المخدر تزن 3 جرامات حيازة عامل ومقيم قسم جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

في مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة مباحث الاشتباه من تنفيذ 11 حكما فى مجال الضبط والإحضار تمكن ضباط وحدة مباحث قسم طهطا من ضبط عامل ومقيم مركز سوهاج، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية سرقة سيارة، وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز جهينة من ضبط عامل، ومقيم مركز جهينة والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية سلاح دون ترخيص.

وفي مجال ضبط قضايا السرقات العامة تبلغ لقسم ثان سوهاج من عامل ومقيم مركز أخميم عن قيام شخصان مجهولان بسرقة مبلغ 350 جنيهاً عن طريق النشل حال استقلاله سيارة أجرة بدائرة قسم ثان سوهاج ولا يتهم أحد بالسرقة، وبإجراء التحريات السرية توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً عاطل والسابق اتهامه في 8 قضايا ما بين نشل وسلاح دون ترخيص وسرقة وسائل نقل وجريمة أحداث آخرهم القضية نشل والمتهم عاطل ومقيمان دائرة مركز أخميم والسابق اتهامه في 2 قضية نشل آخرهم القضية نشل وعقب استصدار إذن النيابة العامة، وتمكنت وحدة مباحث قسم ثان سوهاج من ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفوا بارتكابهم الواقعة وضبط المسروقات بإرشادهم.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام حيث تم تنفيذ 1261 حكما قضائيا متنوعا في مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 425 مخالفة مرورية، وفي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 147 مخالفة متنوعة.