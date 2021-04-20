تنزانيا تصدر 4653 رخصة تعدين خلال العام المالي الحالي

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قال رئيس الوزراء التنزاني قاسم ماجليوا، إن إجمالي تراخيص التنقيب عن المعادن التي أصدرتها الحكومة التنزانية خلال العام المالي الجاري قد بلغ 4653 رخصة، مؤكدا التزام الحكومة بالاستمرار في إعطاء الأولوية لشركات التعدين الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء تقديرات موازنة العام المالي الجديد 2021-2022 أمام مجلس النواب بالعاصمة دودوما، حيث أشار إلى اعتزام الحكومة تخصيص حقول تعدين جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة وإمدادها بالدعم التقني اللازم خلال العام المالي المقبل.

وأشار ماجليوا، بحسب صحف محلية، إلى نجاح حكومته في تعزيز إمكانيات مراكز تجارة المعادن، مما ساهم بشكل ملحوظ في الحد من عمليات تهريب الأحجار الكريمة لتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات البلاد الطبيعية.

وأوضح رئيس الحكومة أن إجمالي ما تم تحصيله من الأنشطة التعدينية قد بلغ 399.33 مليار شلن تنزاني بواقع 72% من الإيرادات المستهدفة، مشيرا إلى تحسن أداء قطاع التعدين بنسبة 17.7% خلال عام 2019 بفضل تصدر منتجاته قائمة الصادرات الأجنبية وزيادة إيرادات الحكومة المتحصلة من القطاع.

واستعرض ماجليوا أمام مجلس النواب التنزاني جهود الحكومة للنهوض بقطاع التعدين، والتي تكللت بزيادة عدد أسواق التعدين المحلية من 28 إلى 29 وزيادة مراكز تجارة المعادن من 28 إلى 41 مركز خلال الفترة ما بين يناير 2020 حتى فبراير الماضي.