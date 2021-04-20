تركيب 1400 قطعة موفرة للمياه بالمساجد الأهلية فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن اللواء المهندس أحمد محمود الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، اليوم الثلاثاء، تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بمركز الواسطى، حيث قام العاملين بشبكات مياه الفرع بتركيب 1400 قطعة موفرة للمياه بالمساجد الأهلية التابعة للفرع.

وأشار رئيس شركة المياه فى بيان له، إلى أن ذلك يأتى فى إطار الإتجاهات السياسية وجهود الدولة المبذولة فى الحفاظ على مياه النيل وتنفيذاً لبروتوكول التعاون المبرم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة التنمية المحلية موجهاً الشكر للعاملين فى شبكات المياه لعملهم المستمر وذلك لسرعة الانتهاء من تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، فى تصريحات صحفية، أنه تم طرح أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب، للأماكن المحرومة بالمناقصات العامة ضمن مبادرة حياة كريمة والتى تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.