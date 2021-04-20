ترعة بلمر نموذج للقضاء على الاستبحار فى أسوان وتخدم زمام 4000 فدان

أسوان - صلاح المسن

تواصل الدولة العمل جهودها للإنتهاء من المشروع القومى لتبطين الترع وإعادة تأهيلها، لضمان عدالة توزيع المياه، وسرعة وصولها لنهايات الترع، إلى جانب إنشاء طرق من ضفاف الترع التى كادت تكون إنعدمت نتيجة إستبحار الترع، وإستمرار أعمال التطهير الدورى لها، وأيضا توفير نفقات التطهير وتوجيهها إلى مشروعات أخرى، وأيضا منع إهدار المياه والحفاظ على كل نقطة منها

وتنفيذ أعمال تأهيل الترع سيساهم فى تعظيم الإستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الإستخدامات المائية والحد من فواقد النقل والتسرب والبخر بالترع الرئيسة وفروعها، بجانب المساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

كما يعمل ذلك على تقليل تكليفات الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع، وأعمال تأهيل الترع تعتبر من المشروعات التى تحتاج إلى أعمال كثيفة وهو ما يحقق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة، مع تحسين جسور الترع والتعظيم من الإستفادة بها فى أغراض النفع العام، وبالتوازي مع ذلك تقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع داخل نطاق محافظة أسوان، حيث أنه مستهدف تأهيل 538 كيلومتر من إجمالى أطوال الترع، فيما جارى العمل فى تاهيل 41 كيلومتر بتكلفة 70 مليون جنيه، وجارى طرح وإسناد 175 كيلومتر أخرى بتكلفة تقديرية 504 مليون جنيه.

من جهته قال المهندس محمد عبد الرؤوف، مدير الإدارة العامة للموارد المائية والري بأسوان، لــ"اليوم السابع"، أن ترعة بلمر بمركز كوم امبو أحد الترع المدرجة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يبلغ طولها ٣.٣ كيلو متر وتأخذ من البر الأيمن من ترعة كاسل عند الكيلو ١٣.٠٠ وتم تنفيذ تغطيه للترعة بطول ٨٠٠ متر والطول الجارى تأهيله بطول ٢.٥ كيلو متر وتخدم ترعة بلمر زمام ٤٠٠٠ فدان، فضلا عن أنه من ضمن الترع المدرجة بالمشروع القومي ترعة جنابية طلعت تتغذى من الكيلو ١٣ البر الأيسر ترعة كاسل يبلغ طول الترعه 3 كيلو متر تخدم زمام ١٥٠٠ فدان.