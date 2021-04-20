بريطانيا تخفف إجراءات التصاريح لشاحنات نقل البضائع المتجه للاتحاد الأوروبي

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ففت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، من الإجراءات المتبعة على شاحنات نقل البضائع إلى الاتحاد الأوروبي بهدف منع تراكمهم في جنوب إنجلترا بسبب الأوراق الجديدة المطلوبة بعد البركسيت، حيث لن تحتاج تلك الحافلات بعد الآن إلى تصريح خاص لدخول منطقة الميناء.

وقالت الحكومة إن التسهيلات الجديدة أظهرت مرونة شركات نقل البضائع في التأقلم مع المتطلبات الجديدة، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

وأضافت الحكومة أن أحجام عمليات الشحن بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تعمل عند المستويات العادية حيث سجلت زيادة بنسبة 46% في الصادرات خلال فبراير الماضي.

وجرى تفعيل نظام التصاريح في مقاطعة “كنت” بعدما أكملت بريطانيا إجراءات خروجها من الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي للتخفيف من المخاوف من توقف التجارة بسبب إغلاق الموانئ من قبل المركبات التي تحاول السفر دون الوثائق الصحيحة.

وقبل أعياد الميلاد، جرى توقيف آلاف الشاحنات في ميناء “دوفر” بعد أن أغلقت فرنسا حدودها أمام الوافدين من بريطانيا في أعقاب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا، مما أثار مخاوف من حدوث اضطراب شديد عند قواعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجديدة.

وأظهرت البيانات الرسمية للحكومة تراجع صادرات السلع البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي، باستثناء الذهب غير النقدي والمعادن الثمينة، بنسبة 41.4% في يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق لكنها تعافت جزئيا لتصل نسبة التراجع إلى 12.5% في فبراير الماضي، فيما انخفضت الواردات بنسبة 19.2% في يناير الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.