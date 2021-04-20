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النيابة تأمر بحبس سائق قطار طوخ ومساعده وعامل ومهندس صيانة 4 أيام

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 04:23 م
النيابة تأمر بحبس سائق قطار طوخ ومساعده وعامل ومهندس صيانة 4 أيام حادث قطار طوخ
القليوبية إبراهيم سالم

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أمرت نيابة بنها الكلية بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس سائق قطار بنها رقم 949 القاهرة المنصورة ومساعده وأحد عمال الصيانة ومهندس مدني بالسكة الحديد 4 أيام علي ذمة التحقيقات في حادث القطار الذي شهدته منطقة كفر الحصة ببنها وأسفر عن انقلاب عددا من عربات القطار ونتج عنه وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين وفقا لبيانات وزارة الصحة.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل كبير مهندسي السكة الحديد بدرجة مدير عام بالهيئة القومية للسكة الحديد وعددا من العاملين الآخرين من بينهم ملاحظ برج سندنهور.

واستمعت النيابة لأقوال بعض المهندسين الفنين وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة لفحص الحادث وبيان أسبابه الذين جاء في أقوالهم أن اسباب الحادث المبدئية تنحصر في إنفلات عجلات إحدى عربات القطار من الخلف والسرعة الزائدة للقطار علاوة على إرتفاع درجات حرارة الجو فى هذا اليوم  وبشكل غير طبيعى ما أدى إلى تمدد القضبان.

واطلعت النيابة علي تقرير اللجنة الفنية الخاصة بإصلاح وإحلال القضبان بمكان الحادث حيث جري استبدال قرابة 400 متر من خطي السكة الحديد فى منطقة الحادث بعد تلف الموجودة بسبب الحادث.

وتسلمت النيابة التقرير المبدئى للجنة الفنية المشرفة على عمليات الاصلاح لخطي السكة الحديد اللذين اتلفا بسبب الحادث.

وعادت حركة القطارات في الإتجاهين بمنطقة الحادث لوضعها الطبيعى عقب إصلاح خطى السكة الحديد، حيث مر أول قطار علي السكة الجديدة من مكان الحادث عقب عملية الإصلاح واستبدال القضبان بقضبان جديدة مع الاستمرار فى كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة وفرض كردون أمنى بالمنطقة حيث مر قطار قادم من القاهرة علي القضبان الجديدة التي تم تركيبها  لتعود الحركة لوضعها الطبيعى عقب اجراء عمليات الإصلاح.


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