المتهم بقتل نجله بعد ضبطه فى الإسماعيلية: حاولت تهذيبه وتوفى فى يدى

الإسماعيلية – السيد فلاح

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، منذ قليل، القبض علي أب اعتدى علي نجله بالضرب حتى وفاته مساء أمس الإثنين، بطريق الخطأ بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح بادعاء تهذيب سلوكه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من تحديد مكان المتهم بعد تركه لابنه داخل المستشفى ومحاولته الهرب فيما نجحت إحدى المأموريات فى ضبطه.

تلقي اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد بوصول طفل 10 سنوات إلي مستشفي جامعة قناة السويس به العديد من الإصابات جثة هامدة.

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه إلي مكان البلاغ، لفحص جثمان الطفل ومناقشة ذويه.

وقالت المصادر، إن التحريات الأولية تشير إلي وفاة الطفل علي يد والده خلال اعتدائه عليه بالضرب المبرح في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، وأمرت بنقلها للمشرحة، تمهيدًا لعرضها على الطب الشرعي، لإصدار تقريره عن سبب الوفاة.

وكشفت المعاينة الأولية للجثمان المجني عليه أنه مصاب بعدة إصابات ويظهر عليه آثار التعذيب والصعق بالكهرباء والضرب، وكشفت مصادر عن أن والد المجني عليه "له معلومات جنائية" وشهرته "سوكة" مقيم بمنطقة أبو عطوة لدائرة المركز، وبحسب مصادر فإن المجني عليه اعترف باعتدائه بالضرب علي نجله بغرض تربيته إلا أنه توفي في يديه.