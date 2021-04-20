المتهم بقتل زوجته خنقا فى أبو النمرس يكشف تفاصيل جديدة حول الجريمة

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل جديدة حول تورط عامل فى قتل زوجته خنقا، في منطقة أبو النمرس بالجيزة، بسبب خلافات بينهما، واعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه الجريمة، وقال إن زوجته مصابة بمرض "الصرع"، وقبل مقتلها حدثت بينهما مشاجرة عنيفة، بسبب تأخره فى إحضار العلاج الخاص بها.

تابع المتهم أن مشاجرة نشبت بينهما تبادلا فيها السباب، حتى فقد أعصابه فأمسك بسلك كهرباء، ولفه حول رقبتها ولم يتركها إلا جثة هامدة، وذكر أنه لم يكن يقصد قتلها، لكن الغضب أعماه، ولم يشعر بجريمته، وبعدها أبلغ عن الواقعة، وادعى أن زوجته توفيت مختنقة بعد إصابتها بنوبة صرع.

ومن جانبه، جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.