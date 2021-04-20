القضاء يستدعي الرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز

(أ ش أ)

وجه قاضي التحقيقات في ملفات فساد في نواكشوط استدعاء للرئيس الموريتاني، السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامه اليوم الثلاثاء.

وأكد المحامي محمد لد اشدو رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أنه تسلم استدعاء المثول امام قاضي التحقيقات.

وكان القضاء الموريتاني قد امر بتجميد ممتلكات وارصدة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز واثنى عشر متهما بملف الفساد من بينهم صهره ووزراء ورجال اعمال.

وقال محامي الرئيس السابق محمد اشدو في تصريحات صحفية ان قاضي التحقيق في الجرائم الاقتصادية و الفساد ابلغهم بتجميد ارصدة موكليهم ويتعلق الامر بالرئيس السابق وصهره واحد عشر متهما من بينهم وزراء سابقون وجه لهم القضاء تهما ب " غسيل الاموال " و " الإثراء غير المشروع " و " استغلال النفوذ" و " الاضرار بمصالح وممتلكات الدولة " .

واتهم القضاء الموريتاني الشهر الماضي ثلاثة عشر شخصا بالفساد من بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ووضعهم تحت المراقبة القضائية المشددة ومنعهم من مغادرة العاصمة نواكشوط إلا بإذن قضائي وألزمهم بالتوقيع لدى أقرب مركز للشرطة ثلاث مرات في الاسبوع .

ويترقب الموريتانيون تشكيل البرلمان لمحكمة العدل السامية التي ستقوم بمحاكمة الرئيس السابق وفق الدستور.