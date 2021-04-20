السجن المؤبد لـ3 متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات ثأرية فى مدينة بدر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد وبراءة آخرين، فى اتهامهم بقتل مواطن والشروع فى قتل آخر، بسبب خلافات ثأرية في مدينة بدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

واتهمت النيابة العامة كلا المتهمين، بقتل المجنى عليه، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك أسلحة نارية "مسدسين"، وتربصوا به فى المكان الذى أيقنوا تواجده به مسبقاً، وما أن وجدوه أطلق الأول والثانى عدة أعيرة نارية صوبه فى مناطق عدة من جسده بنية قتله، محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، إبان تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة بدور فعال لتأمين المكان بغية تعزيزهم، كما تمثل دور المتهم الرابع فى نقل المتهمين لمحل ارتكاب الواقعة بوسيلة قام هو باستئجارها لتنفيذ مخططهم مع علمه بذلك.

كما اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، بأنهم فى ذات المكان والزمان، شرعوا فى قتل المجنى عليه الثانى عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وأعدو لهذا الغرض أسلحة نارية، وما أبصروا أطلقوا عليه طلقات نارية، أحدثت إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية، وقد خابت جريمتهم بسبب لا دخل لهم به وهو تداركه بالعلاج.

كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة نارية "مششخنة" مسدسين، بدون ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.