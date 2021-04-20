اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 08:51 م
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البرلمان البريطانى: 100 شخص يوميًا يحاولون دخول بريطانيا بنتائج مزيفة لكورونا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 08:00 م
البرلمان البريطانى: 100 شخص يوميًا يحاولون دخول بريطانيا بنتائج مزيفة لكورونا البرلمان البريطانى
لندن أ ش أ

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ذكر نواب البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن هناك حوالى 100 شخص يحاولون دخول المملكة المتحدة يوميا بشهادة مزيفة لفيروس كورونا، موضحا أن المستندات التى تشير أن المسافر حصل على نتيجة اختبار سلبية مؤخرًا أصبح من السهل تزويرها.

وقالت لوسى موريتون المسؤولة المحترفة فى اتحاد خدمات الهجرة "الذى يمثل مسئولى الحدود فى المملكة المتحدة"- بحسب صحيفة (ديلى تليجراف) عبر موقعها الإلكتروني- "إنه لا يوجد دليل على مدى التزام الناس بقواعد الحجر الصحي"، مضيفة أنه يتم الحصول على 100 شخص أو أكثر يوميًا يحملون شهادات مزيفة لنتائج كوفيد-19 ويتم القبض عليهم فى الفور.

وكانت وكالة تطبيق القانون الأوروبية "اليوروبول" فى وقت سابق من العام الجاري، من البيع غير المشروع لشهادات اختبار كوفيد السلبية الكاذبة حيث تم القبض على محتالين يبيعون وثائق مزيفة لكوفيد-19 فى المملكة المتحدة تظهر نتائج اختبار سلبية مقابل 100 جنيه إسترلينى لكل منهم.

 


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