استرداد قطعتى أرض مبانى مملوكة للدولة بوادى النطرون بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم .

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً ، واستمرار تلك الحملات وعدم التهاون والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن .

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون ، برئاسة السيد حمزه واللجنة المشكلة لاسترداد أراضى أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادى النطرون باسترداد قطعتى ارض مبانى بمساحة 800 متر من غير الجادين بقرية كفر داود .