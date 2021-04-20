اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 09:04 م
خالد صلاح
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استرداد قطعتى أرض مبانى مملوكة للدولة بوادى النطرون بالبحيرة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 08:30 م
استرداد قطعتى أرض مبانى مملوكة للدولة بوادى النطرون بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم .

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً ، واستمرار تلك الحملات وعدم التهاون والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن .

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون ، برئاسة السيد حمزه واللجنة المشكلة لاسترداد أراضى أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادى النطرون باسترداد قطعتى ارض مبانى بمساحة 800 متر من غير الجادين بقرية كفر داود .

 

 

 


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