إيبارشية إسنا وأرمنت تعلن ترتيب الصلوات خلال أسبوع القيامة المجيد.. اعرف التفاصيل

وكشفت الإيباراشية في بيان لها، أن قداس جمعة ختام الصوم، وأحد الشعانين وخميس العهد والجمعة العظيمة وسبت النور وعيد القيامة المجيد، بجميع الكنائس قاصراً على الآباء كهنة الكنيسة وشمامستها فقط، مع تحديد الفئة العمرية للشمامسة المسموح لهم بالحضور.

وفيما يخص صلوات البصخة المقدسة، سوف تكون متاحة للجميع من بصخة ليلة الأثنين "مساء أحد الشعانين" حتي بصخة ليلة الجمعة "مساء خميس العهد"، خلال الساعات النهارية الأولى والثالثة؛ من السادسة والنصف وحتى السابعة والنصف صباحاً، والبصخة النهارية من الثانية عشر ظهراً وحتى الواحدة والنصف ظهراً، بينما البصخة المسائية تتم من السادسة والنصف مساءاً وحتى الثامنة والنصف أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس.

أما بالنسبة لقداس شم النسيم متاح للجميع من الساعة السادسة صباحاً حتي السابعة والنصف صباحاً، وتعتذر كنائس الأيبارشية عن أستقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد، شاكرين محبة الجميع والأكتفاء بالتهنئة عبر وسائل التواصل المختلفة .

وأكدت الإيباراشية، علي أستمرار تعليق الزيارات المنزلية والأفتقاد وكذلك صلاة الحميم والثالث للمنتقلين، وبخصوص صلوات الإكليل يتم حضور الكاهن الموثق وعدد 30 شخص من أهل العروسين.

وشددت الإيباراشية على الالتزام بالعدد المحدد والكمامة والتباعد والانصراف عقب انتهاء الصلاة مباشرة بدون تجمع ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

وأختتمت الإيبارشية: "مصلين إلي الله أن يحفظ حياتكم وبلادنا مصر من كل سوء ويرفع عن العالم هذا الوباء".