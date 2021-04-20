إنشاء أكبر محطة رفع مياه صرف فى أفريقيا ببورسعيد بطاقة استيعابية 5 ملايين م3

بورسعيد - محمد عزام

تشهد محافظة بورسعيد، إنشاء أكبر محطة رفع لمياه الصرف فى قارة أفريقيا، والتى تقع جنوبا بقرية "بحر البقر"، لتخدم العديد من المحافظات من بينها شمال سيناء.

ومن جانبه قال اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، إن أعمال إنشاء مشروع محطة رفع مياه صرف بحر البقر بمنطقة مدخل ترعة السلام، سيعمل بطاقة استيعابية 5 ملايين م٣ فى اليوم.

وأضاف اللواء عادل الغضبان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هذه المحطة ستغذى 400 ألف فدان بشرق بورسعيد، مؤكداً أيضاً أنها ستخدم العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة .

وأوضح محافظ بورسعيد، أن معدلات العمل فى إنشاء المحطة تسير بصورة جيدة، مشيراً إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة موسعة لإحلال وتجديد وإنشاء العديد من محطات الرفع التى تستوعب المشروعات العملاقة الجديدة وتخدم خطط التوسعات التى تستهدفها المحافظة فى كافة المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد أن معدلات العمل بمحطة رفع مياه صرف بحر البقر بمنطقة مدخل ترعة السلام تسير بصورة جيدة، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من حوالى 70% من أعمال إنشاء المحطة، وجارى الإنتهاء من باقى الأعمال قريبا تمهيداً لبدء التشغيل.

كما تابعت العديد من الجهات التنفيذية أعمال إنشاء المشروع، حيث أنه تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أعمال إنشاء المشروع لمتابعة الموقف التنفيذى الحالى لإنشاء المحطة.

وعقد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، عدة اجتماعات لمتابعة سير العمل بالمشروع القومى لمصرف بحر البقر والخاص بمعالجة المياه ومرورها أسفل قناة السويس لسيناء ، وذلك بحضور ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الموارد المائية، الري، الكهرباء، البترول، الصرف الصحي، التليفونات، هيئة قناة السويس، ومديرية الطرق بالمحافظة .

ووجه محافظ بورسعيد، بسرعة إزالة كافة التعارضات بين مسار المشروع والمرافق الموجودة به وسرعة التنسيق بين الأجهزة المعنية والإنتهاء من المشروع طبقا للجدول الزمنى .

وفى نفس السياق، يقوم حى الجنوب برئاسة أحمد زغلف - رئيس الحي، بشن حملات مستمرة لإزالة كافة الإشغالات والمخالفات المتواجدة بمحيط محطة صرف السلام 1 ببحر البقر، وذلك فى إطار الأعمال التنموية التى تشهدها المشروعات القومية بمدينة بورسعيد ولتحقيق مظهر حضارى لائق بهذه المشروعات.

يذكر أن المحطة الجديدة تتيح معالجة 5.6 مليون متر مكعب مياه فى اليوم الواحد لاستخدامها فى الأراضى الزراعية الجديدة بسيناء، وتعد من أهم المشروعات القومية الجديدة التى تخدم محافظتى بورسعيد وسيناء وتوفر مخزون جيد من المياه اللازم لتنمية القطاع الزراعى بسيناء.



الأعمال الإنشائية بالمحطة



انشاء المحطة