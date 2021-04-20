اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:26 م
خالد صلاح
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إخلاء سبيل 174 سجينا من سجن الزقازيق تنفيذا لقانون العفو الرئاسى بمناسبة رمضان

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 12:30 م
إخلاء سبيل 174 سجينا من سجن الزقازيق تنفيذا لقانون العفو الرئاسى بمناسبة رمضان سجن الزقازيق العمومى- أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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أفرج سجن الزقازيق العمومى بمحافظة الشرقية، اليوم، عن 174 سجيناً شملهم قرار العفو الرئاسي بمناسبة شهر رمضان المبارك، وسط إجراءات احترازية أشرف عليها قيادات السجن، بالتنسيق قيادات مديرية أمن الشرقية، وخرج من شملهم قرار العفو من بوابة السجن، وسط فرحة كبيرة من ذويهم الذين استقبلوهم بالزغاريد.

 

يأتى ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم (155) لسنة (2021) بشأن الإفراج بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية لعدد من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة شهر رمضان المعظم، فقد قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (1686) نزيل على مستوى الجمهورية.


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